Todo cabe en una lata: hasta los cocteles

Los tragos enlatados han llegado a una sofisticación a la altura de la era coctelera actual, prueba de esto es Bar Latosa. Tras la pandemia estos drinks se convirtieron en una necesidad para los bares, pero hoy en día son una decisión y un concepto que sigue en evolución.

Los signature cocktails de Latosa, con mejores destilados y mayor complejidad que los de los tragos que podrías encontrar en el supermercado, vienen en lata. Claudia Cabrera ―fundadora de Kaito Del Valle― está al frente de la coctelería del lugar, así que ya sabes que puedes esperar calidad en la propuesta; mientras que los chefs Jorge Linares y Pilar García conceptualizaron las botanas, también alrededor de los enlatados.

Dando lata

Las latas, tanto en comida como en bebidas ―espirituosas o no― están relacionadas con la conservación de su contenido, lo que resulta en la practicidad de los cocteles de Latosa. Entre estos encontrarás sus seis primeras opciones, de las que destacamos el fresquísimo Tepache Mule, preparado con tepache de San Pancho, Nayarit, mezcal, hidrosol de jengibre, agua, jarabe natural y fernet; o el Midori Fizz, con vodka, calpis, agua, cardamomo, dash bitter, Midori y Supasawa como mezclador.

Fotos: Lorena Cztirom (Cortesía Latosa) Lorena Cztirom (Cortesía Latosa) Foto: Lorena Cztirom (Cortesía Latosa)

A los seis cocteles iniciales se prevé que se agreguen otros, para que del total más adelante queden solo los favoritos del público, así que estás en el mejor momento para conocer el bar, mismo que abrió en marzo y también puede tener propuestas de temporada.

Para la comida, espera la misma funcionalidad que con las bebidas: todo bien podría haber salido de una lata, por lo que hay varios encurtidos. De esta propuesta destacamos el dip de cebollín, ajo rostizado y especias que viene con las chips de papa; la mezcla de aceitunas (Kalamata y manzanilla) en aceite de oliva con carne seca de Chihuahua; y los hongos y los camarones al ajillo, acompañados por chips de plátano.

Fotos: Lorena Cztirom (Cortesía Latosa) Lorena Cztirom (Cortesía Latosa)

El diseño del espacio de Latosa, cuya barra también asemeja a una lata, estuvo a cargo de Legaspi & Company. En el lugar tienen su propia máquina para carbonatar y el área de enlatado, lo que garantiza que siempre haya tragos listos para tomar (próximamente tendrán vino y cerveza de la casa, también en esta versión), pero si prefieres cocteles más clásicos, estos se preparan en una barra más larga como en cualquier otro bar.

Jueves latosos

Cada semana, Latosa le da la bienvenida a su hermano Latoso para dar prioridad a la comunidad LGBT+ con DJ sets al ritmo de house, disco, pop y funk y a un séptimo coctel, único para quienes van estas noches.

Fotos: Lorena Cztirom (Cortesía Latosa) Lorena Cztirom (Cortesía Latosa)